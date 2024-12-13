أمريكا عن احتلال إسرائيل لمناطق بسوريا: منطقي ولا أحد يريد رؤية الثوار على مشارف إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:10 صباحاً - كشفت صحيفة “واشنطن بوست” عن مصدر مطلع بالإدارة الأمريكية: الحاجة إلى إجراء بالمنطقة العازلة في سوريا كانت واضحة فلا أحد يريد رؤية الثوار على مشارف إسرائيل.

احتلال إسرائيل للمنطقة العازلة في سوريا

من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان: إن تحرك إسرائيل بالمنطقة العازلة في سوريا منطقي ويتوافق مع الحق في الدفاع عن النفس، واحتلالها للمنطقة مؤقت.

توغل إسرائيل بالمنطقة العازلة بسوريا

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي عقد مساء أمس أن توغل إسرائيل في المنطقة العازلة بسوريا منطقي ومتوافق مع حق الدفاع عن النفس، حسب زعمه.

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ولفت، إلى أن استهداف إسرائيل للأسلحة الإستراتيجية في سوريا جزء من العمل لتكون هناك مرحلة انتقالية سلسة، مشيرًا إلى إجراء واشنطن مشاورات معمقة مع إسرائيل بشأن سوريا.

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