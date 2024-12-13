الخارجية الأمريكية: بلينكن ناقش مع أردوغان دعم الانتقال السياسي بسوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 12:10 صباحاً - أفادت وزارة الخارجية الأمريكية بأن أنتوني بلينكن أكد أهمية احترام كل الجهات بسوريا لحقوق الإنسان وحماية المدنيين بما في ذلك الأقليات.

تدفق المساعدات الإنسانية للسوريين

وأشار إلى أن بلينكن شدد على أهمية تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وأكد حاجة النازحين السوريين للحماية.

1.1 مليون نازح إضافي في سوريا بعد سقوط بشار الأسد وارتفاع جنوني لأسعار السلع خبير عسكري: الاحتلال الإسرائيلي جعل سوريا دولة منزوعة السلاح ويسعى للسيطرة على الجولان

الانتقال السياسي في سوريا

ولفتت إلى أن أنتوني بلينكن ناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التطورات في سوريا ودعم الانتقال السياسي.

النازحون السوريين

يأتي هذا فيما أكدت الأمم المتحدة، بأن هناك 1.1 مليون نازح إضافي في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ارتفاع كبير في أسعار السلع

وأشارت تقارير إعلامية إلى ارتفاع أسعار السلع مثل الخبز إلى أعلى المستويات، واصطف السوريون في دمشق أمام المخابز للحصول على بضع أرغفة.

ارتفاع أسعار الخبز في سوريا

وأكدت التقارير أنه مع سقوط نظام الأسد، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز بـ دمشق.

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