الاحتلال الإسرائيلي يهاجم 3 بلدان عربية في وقت واحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 14 ديسمبر 2024 04:50 مساءً - هاجم سلاح الجو الإسرائيلي مواقع في لبنان وسوريا وغزة، في وقت واحد، خلال ساعات اليوم السبت، ومنذ الصباح الباكر.

الاحتلال يقصف لبنان وسوريا وغزة في آن واحد

وقصفت القوات الجوية الإسرائيلية لبنان، مستهدفة ما قالت إنها منصات جاهزة لإطلاق الصواريخ تستهدف إسرائيل، واعتبرها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق القناة 13، انتهاكًا لتفاهمات وقف إطلاق النار.

وهاجم سلاح الجو الإسرائيلي، صباح السبت، نحو 20 قاعدة وموقعًا للجيش السوري، بينها مواقع اتصالات وحرب إلكترونية.

وفي جبهة غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه تم اكتشاف منصات للإطلاق على بعد حوالي 50 مترًا من مستودعات منظمات الإغاثة في غزة، حيث هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي الموقع على الفور.

أهداف سلاح الجو الإسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلات سلاح الجو هاجمت، خلال الليل، عددًا من مستودعات الذخيرة والعناصر، بعد أن اجتاز صاروخان قطاع غزة باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

ووفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد تم قبل الهجمات اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل احتمالية إلحاق الضرر بمستودعات المساعدات والمدنيين، التي تشمل إجلاء السكان من المنطقة، واستخدام الأسلحة الدقيقة، والغارات الجوية المحددة.

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