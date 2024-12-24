خبير عسكري: إسرائيل تفصل شمال غزة بخطة "الجنرالات" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - قال اللواء أركان حرب أيمن عبد المحسن، المتخصص في الشأن العسكري والاستراتيجي، إن قطاع غزة يواجه منذ أكثر من عام مخططًا تدميريًا شاملًا، رغم التصريحات المتداولة حاليًا بشأن محاولات التوصل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلا أن العمليات العسكرية الإسرائيلية مستمرة وتتصاعد.

تقسيم قطاع غزة

وأشار عبد المحسن، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إسرائيل تسعى لتقسيم القطاع إلى قسمين منفصلين، من خلال محور نتسريم وشمالًا، حيث تعمل على تنفيذ خطة عسكرية تُسمى "الجنرالات".

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فرض الحصار الشامل على غزة

وأوضح أن هذه الخطة التي بدأت منذ حوالي شهرين تهدف إلى فرض حصار شامل، وتدمير البنية التحتية في شمال غزة، ما يسبب خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.

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