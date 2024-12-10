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أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى - أخبار كلمتك

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أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى - أخبار كلمتك

أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 04:14 مساءً - قال الرئيس التركي  رجب طيب أردوغان،اليوم الثلاثاء، إن بلاده لا يمكن أن تسمح بتقسيم سوريا مجددا، وذلك بعد سقوط نظام الأسد.

أردوغان: لن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى

وجاء تصريح أردوغان في كلمة له بالعاصمة أنقرة، خلال الاجتماع الموسع لرؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" في الولايات التركية، وفق ما نقلته وكالة "الأناضول".

وأفاد أردوغان بأن "الشعب السوري توج انتفاضته النبيلة بالنصر، وأسقط نظام القمع الذي استمر عقودا، ودافع عن حريته وحقوقه وقانونه ومستقبله" وفق تعبيره.

وأضاف الرئيس التركي: "إيماننا ودعواتنا أن ترى سوريا أياما مشرقة بعد 61 عاما من دكتاتوريةحزب البعث، التي كانت مظلمة تماما طوال 13 سنة الماضية" بحسب وصفه.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في "سحق بقية التنظيمات الإرهابية مثل "داعش" و"واي بي جي/ بي كي كي" في أقرب وقت في أجزاء أخرى من سوريا.

وتابع أردوغان قوله: "من الآن فصاعدا لا يمكن أن نسمح بتقسيم سوريا مرة أخرى، ولا يمكن أن نوافق على أن تصبح مجددا ساحة صراع".

وشدد على أن "كل اعتداء على استقرار الإدارة السورية الجديدة وسلامة أراضي دولتها سيجدنا نحن وشعب سوريا في مواجهته".

وأكد أردوغان وقوف بلاده الدائم بجانب المهاجرين السوريين في تركيا ممن يستعدون للعودة إلى بلادهم، "تماما كما كنا بجانبهم هنا أيضا" وفق قوله.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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