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أول تصريح من محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية - أخبار كلمتك

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أول تصريح من محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية - أخبار كلمتك

أول تصريح من محمد البشير المكلف بتشكيل الحكومة السورية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - أعلن محمد البشير، المكلف بتشكيل الحكومة السورية، أنه تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء ضمت الفريق العامل في حكومة الإنقاذ السورية في إدلب، وأعضاء حكومة الجلالي.

نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام إلى الحكومة السورية المؤقتة

وأوضح البشير في تصريح أن عنوان الجلسة كان عبارة عن نقل المؤسسات والملفات من حكومة النظام إلى الحكومة السورية المؤقتة لاستلام الملفات وتسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية التي يمكن أن تنتهي في 1 مارس.

وأشار إلى أن "هذا التكليف جاء من قبل القيادة العامة وتم تكليفنا بتسيير الأعمال حتى 1 مارس 2025"، مبينا أنه "في حكومة الإنقاذ كان لدينا بعض الوزارات والمؤسسات العامة، وهناك وزارت لها مقابل ونظير في حكومة النظام، مثل وزارة العدل والأوقاف".

دمج بين الوزارات السورية 

وأضاف: "هناك بعض المؤسسات لدينا إما مديرية عامة أو دمج بين الوزارات، هذه سترتب بين المديريات العامة أو الوزارات مع الوزارات في حكومة النظام".

تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد

يذكر أن قيادة المعارضة المسلحة السورية قررت أمس الإثنين، تكليف البشير بتشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية في البلاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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