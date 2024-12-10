رويترز: دبلوماسيون قطريون أجروا اتصالا مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:08 صباحاً - سقوط بشار الأسد، أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر مطلع بأن دبلوماسيين قطريين أجروا اتصالًا مع "هيئة تحرير الشام"، أحد أبرز فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وأشار المصدر في حديث لرويترز إلى أن الاتصال جرى أمس الإثنين، ومن المقرر إجراء اتصال آخر مع زعيم الجماعة محمد البشير اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن التركيز يتم على ضرورة أن تحافظ "هيئة تحرير الشام" وبقية الجماعات المسلحة على الهدوء وتحمي المؤسسات العامة في سوريا خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية القطرية لم ترد على الفور على طلب التعليق على تلك المعلومات.

يذكر أن "هيئة تحرير الشام"، التي تأسست بنتيجة اتحاد عدد من الجماعات المسلحة، بما فيها "جبهة النصرة" السابقة، مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.