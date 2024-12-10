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رويترز: دبلوماسيون قطريون أجروا اتصالا مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

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رويترز: دبلوماسيون قطريون أجروا اتصالا مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

رويترز: دبلوماسيون قطريون أجروا اتصالا مع هيئة تحرير الشام - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 02:08 صباحاً - سقوط بشار الأسد، أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مصدر مطلع بأن دبلوماسيين قطريين أجروا اتصالًا مع "هيئة تحرير الشام"، أحد أبرز فصائل المعارضة السورية المسلحة.

وأشار المصدر في حديث لرويترز إلى أن الاتصال جرى أمس الإثنين، ومن المقرر إجراء اتصال آخر مع زعيم الجماعة محمد البشير اليوم الثلاثاء.

وأوضح المصدر أن التركيز يتم على ضرورة أن تحافظ "هيئة تحرير الشام" وبقية الجماعات المسلحة على الهدوء وتحمي المؤسسات العامة في سوريا خلال الفترة الانتقالية.

وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية القطرية لم ترد على الفور على طلب التعليق على تلك المعلومات.

يذكر أن "هيئة تحرير الشام"، التي تأسست بنتيجة اتحاد عدد من الجماعات المسلحة، بما فيها "جبهة النصرة" السابقة، مدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا والأمم المتحدة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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