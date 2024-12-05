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مصر والهند تبحثان سبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - أخبار كلمتك

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مصر والهند تبحثان سبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - أخبار كلمتك

مصر والهند تبحثان سبل تعميق العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 05:43 مساءً - عقدت الهند ومصر الجولة الثالثة عشرة من مشاورات وزارتي الخارجية الهندية والمصرية في نيودلهي اليوم 5 ديسمبر 2024.

 وترأس المشاورات السفير  أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية من الجانب المصري، وأرون كومار تشاتيرجي، سكرتير الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات والهنود في الخارج من الجانب الهندي.

الجولة الثالثة عشرة من مشاورات وزارتي الخارجية الهندية والمصرية

واستعرضت المناقشات مختلف أوجه العلاقات الثنائية بين الهند ومصر حيث أكد الجانبان على التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية.

 كما ناقش الجانبان سبل تعميق العلاقات القائمة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة ذات الاهتمام المشترك.

التعاون المصري الهندي 

و أشار بيان لسفارة الهند بالقاهرة  ان كلا من  الهند ومصر  تتمتعان بعلاقات ود وصداقة تقوم على الروابط التاريخية والحضارية.

 كما يتعاون البلدان في مختلف المحافل المتعددة الأطراف. وسوف تساهم المناقشات التي عقدت اليوم في تعزيز الشراكة الثنائية بين الهند ومصر.

و اضاف البيان أن  الجانبين اتفقا على عقد الجولة التالية من مشاورات وزارتي الخارجية في مصر في موعد مناسب للجانبين.

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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