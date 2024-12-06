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لافروف يكشف أسماء الدول الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا ويوجه رسالة إلى تركيا - أخبار كلمتك

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لافروف يكشف أسماء الدول الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا ويوجه رسالة إلى تركيا - أخبار كلمتك

لافروف يكشف أسماء الدول الداعمة للجماعات المسلحة في سوريا ويوجه رسالة إلى تركيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 01:50 صباحاً - اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن صيغة أستانا هي اجتماع مفيد للمشاركين، مشيرًا إلى القلق البالغ بعد كل ما حدث في حلب وما حولها.


وأوضح لافروف خلال مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أنه أجرى اتصالات مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وكذلك مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، مؤكدا الاتفاق على محاولة تنظيم الاجتماع هذا الأسبوع.


وتابع لافروف: آمل أن نتمكن من الاجتماع في الدوحة على هامش مؤتمر دولي، نود أن نناقش ضرورة العودة إلى التنفيذ الصارم لاتفاقيات إدلب، لأن منطقة خفض التصعيد في إدلب أصبحت المكان الذي تحرك منه الإرهابيون للسيطرة على حلب، لقد سمحت الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عامي 2019 و2020 لأصدقائنا الأتراك بالسيطرة على الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وفصل "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقًا المحظورة في روسيا) عن المعارضة التي لاتعتبر إرهابية وتتعاون مع تركيا، ويبدو أن هذا لم يحدث بعد.


وأضاف لافروف أن النقطة الأخرى هي فتح الطريق السريع M5 من دمشق إلى حلب، والذي استولى عليه الإرهابيون الآن أيضًا.


وتابع لافروف، نحن (كوزراء خارجية) نود مناقشة الوضع، ونأمل أن يكون من الممكن القيام بذلك يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن المسؤولين العسكريين والأمنيين في الدول الثلاث على اتصال مع بعضهم البعض.


وفي إجابة عن سؤال حول من يدعم هذه الجماعات الإسلامية الإرهابية في سوريا، أوضح وزير الخارجية الروسي: “لدينا معلومات عن ذلك، ونود أن نناقش هذا الأمر مع جميع شركائنا في هذه العملية، وكيفية قطع قنوات تمويلهم وتسليحهم، حيث تذكر المعلومات المتاحة علنا، على وجه الخصوص، الأمريكيين والبريطانيين وبعض الأطراف الأخرى، كما يقول البعض إن إسرائيل مهتمة بتفاقم الوضع حتى لا يكون قطاع غزة تحت المجهر”.


وشدد الوزير الروسي على أن "هذه لعبة معقدة. فهي تشمل العديد من الجهات الفاعلة. وآمل أن تساعد الاجتماعات المقرر عقدها هذا الأسبوع على استقرار الوضع".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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