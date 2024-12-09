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بحثًا عن معتقلين، «الخوذ البيضاء» ترسل فرق طوارئ إلى سجن صيدنايا بدمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

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بحثًا عن معتقلين، «الخوذ البيضاء» ترسل فرق طوارئ إلى سجن صيدنايا بدمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

بحثًا عن معتقلين، «الخوذ البيضاء» ترسل فرق طوارئ إلى سجن صيدنايا بدمشق (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 9 ديسمبر 2024 04:33 صباحاً - أعلن الدفاع المدني السوري، "الخوذ البيضاء"، الإثنين، إرسال خمس فرق طوارئ مختصة إلى سجن صيدنايا، بحثًا عن معتقلين في أماكن سرية داخل السجن.

وقالت المنظمة في بيان إن هذه الخطوة تهدف إلى البحث عن غرف سرية يُعتقد أنها تحتوي على معتقلين، استنادًا إلى شهادات ناجين من السجن.

— العربية (@AlArabiya) https://twitter.com/AlArabiya/status/1865937310535102703?ref_src=twsrc%5Etfw

وتضم الفرق المرسلة فريق بحث وإنقاذ، وفريقًا متخصصًا في نقب الجدران، وآخر لفتح الأبواب الحديدية، بالإضافة إلى فريق كلاب مدربة، وفريق إسعاف طبي.

وأوضح الدفاع المدني أن هذه الفرق مدربة على أعلى مستوى للتعامل مع مثل هذه الحالات المعقدة التي تتطلب خبرات تقنية وميدانية متقدمة.

ووفقًا للبيان الصادر، فقد وصل فريقان إلى الموقع قبل وقت قصير، وشرعا في العمل بمساعدة دليل مطلع على تفاصيل السجن وظروفه الداخلية.

اقتحام سجن صيدنايا بريف دمشق

وكانت  الفصائل المسلحة في سوريا، أعلنت الأحد، اقتحام سجن صيدنايا بريف دمشق، وتحرير السجناء.

وقالت الفصائل: "نزف إلى الشعب السوري نبأ تحرير أسرانا وفك قيودهم وإعلان نهاية حقبة الظلم في سجن صيدنايا"، على ما أوردت عبر منصة "تيليجرام".

 

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان وفصائل معارضة: "فتحت أبواب سجن صيدنايا، أمام آلاف المعتقلين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية طوال حقبة حكم النظام، حيث خرج المعتقلون منه بعد معاناتهم الشديدة من شتى أشكال التعذيب الوحشي".

ونشرت حسابات موالية للفصائل المسلحة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو توثق عملية تحرير السجناء من سجن صيدنايا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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