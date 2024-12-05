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محلل سياسي: مفاوضات غزة تقتصر على تبادل الأسرى ولا تناقش إيقاف الحرب - أخبار كلمتك

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محلل سياسي: مفاوضات غزة تقتصر على تبادل الأسرى ولا تناقش إيقاف الحرب - أخبار كلمتك

محلل سياسي: مفاوضات غزة تقتصر على تبادل الأسرى ولا تناقش إيقاف الحرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 08:10 مساءً - قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن مسار المفاوضات في غزة يقتصر على تبادل الأسرى، ولا يشير إلى حل نهائي لإيقاف الحرب، لافتةً إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يضغط في اتجاه ترسيخ هدنة حتى لو كانت مؤقتة. 

عودة الوسيط القطري لمشهد حرب غزة


وأضافت حداد، في لقاء مع قناة القاهرة الإخبارية، أنّ رجوع الوسيط القطري يظهر أن هناك جدية في مسار المفاوضات، لافتةً إلى أن لكل من مصر وقطر والولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي رؤية للمفاوضات.
 

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وتابعت: «الواضح تماما، أنّ ثمة مشاورات حتى الوصول إلى نقطة التوافق، كما أن مستشاري ترامب يعملون على ترسيخ الهدنة في غزة على غرار ما حدث في الاتفاق اللبناني الإسرائيلي، لإخراج جزء من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس ومبادلتهم بالأسرى الفلسطينيين». 

 

تبادل الأسرى


وواصل: «ولكن، لم يتم الإشارة في هذه الاتفاقيات أو المشاورات التي يتم الحديث عنها إلى خروج الاحتلال من قطاع غزة أو وقف إطلاق النار، ولكن، يتم الحديث عن تبادل الأسرى، وهناك تحدٍ في نوعية الأسرى، هل سوف يتم إخراج الأسرى الذين تريدهم حماس أو الأسرى الذين اعتقلوا مؤخرا».

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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