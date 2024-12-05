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نعيم قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار ينص على منع وجود المسلحين جنوب الليطاني - أخبار كلمتك

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نعيم قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار ينص على منع وجود المسلحين جنوب الليطاني - أخبار كلمتك

نعيم قاسم: اتفاق وقف إطلاق النار ينص على منع وجود المسلحين جنوب الليطاني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 07:02 مساءً - قال  الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الخميس: إن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على منع وجود المسلحين جنوب نهر الليطاني.

كلمة أمين عام حزب الله  نعيم قاسم 

وأضاف نعيم قاسم: "أن الحزب قوي ببنيته وشعبيته وتمثيله النيابي ولا علاقة لإسرائيل بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني".

وتابع: "سنقيم المرحلة السابقة ونستفيد من الدروس الماضية والنازحون عاشوا أوضاعا إنسانية صعبة وضحوا من أجل لبنان وقمنا بصرف إعانات مادية لتعويض النازحين".

قال الأمين العام لـ حـزب الله نعيم قاسم، في كلمة له اليوم الخميس، إننا مررنا بأصعب مرحلة منذ نشأة الحزب.

كلمة أمين عام حزب الله اللبناني 

وأكد أمين قاسم: "تمكنا من استعادة بنية القيادة والسيطرة داخل حزب الله واتفاق وقف إطلاق النار آلية تنفيذية للقرار 1701".

وبالأمس الأربعاء، أعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، في بيان أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي بلغت 4047 شهيدا و16593 جريحا، مبينا الأضرار التي طالت القطاع الصحي والذي أكد أنه كان مستهدفا بصورة مباشرة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان 

وخلال  مؤتمر صحفي قال الوزير اللبناني  إنه "قبل 15 سبتمبر سقط في 645 شهيدا و1983 جريحا، وبعد 15 سبتمبر سقط 3402 شهيدا و14655 جريحا، أي الحصيلة النهائية حتى الآن هي 4047 شهيدا و16638 جريحا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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