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ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية ويكلفها بتصريف الأعمال - أخبار كلمتك

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ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية ويكلفها بتصريف الأعمال - أخبار كلمتك

ماكرون يقبل استقالة الحكومة الفرنسية ويكلفها بتصريف الأعمال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 06:09 مساءً - أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم، قبول استقالة الحكومة وإنه طلب من رئيس الوزراء المستقيل ميشيل بارنييه وحكومته الاستمرار فى تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

ماكرون يقبل استقالة حكومة ميشيل بارنييه

وأفادت وكالة فرانس برس فى وقت سابق اليوم، أن رئيس الحكومة الفرنسية ميشال بارنييه، وصل منذ قليل قصر الإليزيه لتقديم استقالة حكومته للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

تعاني فرنسا من الاضطرابات السياسية في أعقاب تصويت البرلمان على حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه.

فرنسا تتجه إلى مزيد من الاضطرابات السياسية

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أنّ فرنسا ثاني قوة اقتصادية في منطقة اليورو تتجه إلى مزيد من الاضطرابات السياسية في أعقاب تصويت البرلمان على  حجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، إذ إنه للمرة الأولى منذ 60 عامًا تقر الجمعية الوطنية الغرفة السلفى للبرلمان الفرنسي مذكرة حجب الثقة عن الحكومة.

وأوضحت تقارير، أن خطوة حجب الثقة من الحكومة، تأتي في وقت تكافح فيه البلاد للسيطرة على عجز ضخم في الموازنة، كما أن خطوة حجب الثقة التي أيدها 331 نائبًا من أصل 577 عضوًا أي أكثر بكثير من الأغلبية المطلوبة أعادت وضع الرئيس إيمانويل ماكرون أمام معضلة سياسية لاختيار وزارة جديدة في ظل اضطراب الوضع السياسي منذ دعوته لعقد انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو الماضي.

رئيس وزراء فرنسا يصل قصر الإليزيه لتقديم استقالة الحكومة إلى ماكرون

اليسار المتشدد ينضم لدعوات استقالة ماكرون وإجراء انتخابات رئاسية فى فرنسا


 

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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