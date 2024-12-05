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حماس تعلن موافقتها رسميا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي - أخبار كلمتك

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حماس تعلن موافقتها رسميا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي - أخبار كلمتك

حماس تعلن موافقتها رسميا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 5 ديسمبر 2024 03:58 مساءً - اختتم وفد قيادة حركة حماس لقاءاته في القاهرة، حيث أجرى الوفد حوارًا معمقًا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيًا من اتفاقات شاملة؛ لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

حماس توافق على مقترح مصري 

وأبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، بحسب بيان رسمي لحركة حماس.

التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية

كما أجرى وفد حماس لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

 الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة

وأجرى الوفد أيضًا لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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