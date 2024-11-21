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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإصابة 7 جنود في معارك جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 10:49 مساءً - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإصابة 7 جنود في معارك جنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، مقتل جندي برتبة رقيب أول من كتيبة تسبار في معارك شمال قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة


وبذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع  حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 804 عسكريين.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية في تقرير لها اليوم الخميس، بأن 29 جنديا قتلوا منذ بدء العملية العسكرية الأخيرة في جباليا شمالي قطاع غزة.

ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال في غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها تمكنوا من الاشتباك مع قوة إسرائيلية راجلة قوامها 15 جنديا والإجهاز عليهم من مسافة صفر في منطقة ميدان بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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جيش الاحتلال يعلن مقتل جندي في معارك شمال غزة

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ولليوم الـ29 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والهجوم الإسرائيلي المستمر، وبات عشرات آلاف الفلسطينيين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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