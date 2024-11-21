بعد اتهامات بتهريب أسلحة إلى الدعم السريع، المجلس النرويجي للاجئين ينفي تورطه في صراع السودان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:42 مساءً - نفى المجلس النرويجي للاجئين،اتهامات بتورطه في توريد أسلحة إلى مليشيا الدعم السريع فى السودان، مؤكدا أن هذه التقارير مفبركة ولا أساس لها من الصحة.

وأكد المجلس، أن هذه الادعاءات التى وردت فى وسائل إعلام محلية والتى تفيد بتورطه فى تهريب أسلحة لصالح الدعم السريع تعرض العاملين في المجال الإنساني للخطر وتهدد سلامتهم، مشددًا على التزامه التام بالمبادئ الإنسانية القائمة على الحياد وعدم التحيز والاستقلالية.

مخاوف من دور مريب للمنظمات الإنسانية العاملة فى السودان

تزايدت في الأيام الأخيرة التساؤلات والشكوك حول الدور الخفي الذي تقوم به المنظمات الإنسانية في السودان، وفي ضوء تزايد عدد المنظمات الإنسانية الغربية العاملة في البلاد والتي تم تسجيلها مؤخرًا في بورتسودان، حيث تعتقد الحكومة السودانية ووسائل إعلام، أن المنظمات الإنسانية تقوم بدور مشبوه وأنها تعمل للتغطية على أدوار أخرى ذات أجندات أجنبية.

وكان المسؤولون السودانيون، قد عبروا عن غضبهم من تصرفات بعض المنظمات الإنسانية، وقال مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة في صفحته على منصة إكس ردًا على سؤال وجه له حول سبب إصرار منظمة أطباء بلا حدود على نقل استخدام معبر ادري من الواقع على الحدود مع دولة تشاد في نقل المساعدات، في حين أنه يوجد معابر حدودية أخرى وافقت عليها حكومة السودان.

وقال، إن المعابر التي وافقت عليها الحكومة من جنوب السودان، عبر الرنك والتي بها معبرين بحري وبري، ومن تشاد عبر الطينة، ومن مصر عبر أرقين، بالإضافة إلى أربعة مطارات داخل السودان وهي الفاشر والأبيض وكادقلي وبورتسودان، وقال إنه أكد أن دور المنظمات هو تقديم الدعم والمساندة للمجتمعات والحكومات وليس إملاء شروط عليها وشدد على أن الحكومة تعمل على الموازنة بين العمل الإنساني والأمن القومي.

البرهان يتحفظ على بعض أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

وبعدها قدم رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قدم خلال لقاء جمع بينه وبين رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبوليارتش، بحضور وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير حسين الأمين، عدد من الملاحظات والتحفظات على بعض أنشطة اللجنة في السودان.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية المكلف، أن رئيسة اللجنة وعدت في النظر في الملاحظات التي أبداها رئيس المجلس ووضعها في الاعتبار، مضيفًا أنه تم الاتفاق على وضع آلية لنقل ملاحظات الحكومة السودانية على نشاط اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك متطلبات عملها في الميدان التي تود الحصول عليها من الحكومة.

ونشرت وسائل إعلام خلال الفترة الأخيرة شهادات لبعض المواطنين في السودان، تشير إلى وجود أهداف غير معلنة من تواجد المنظمات الإنسانية، خاصة أنه رغم وجود تلك المنظمات لم يتم رصد أي تحسن على صعيد الجانب الإنساني في البلاد، الأمر الذي عزز الشكوك حول تورطها لصالح أجندات خارجية في الشؤون الداخلية السودانية ومحاولة تأجيج الصراع لأهداف ومصالح غربية بعيدة عن مطالب الشعب السوداني فى هذه المرحلة الدقيقة.

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