سموتريتش: على إسرائيل مقاطعة المحكمة الجنائية الدولية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:41 مساءً - قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الخميس: "على إسرائيل أن تقاطع المحكمة الجنائية وتتخذ إجراءات ضد الجهات التي أدت إلى فتح الإجراء القانوني".

وزير المالية الإسرائيلي يدعو إلى مقاطعة الجنائية الدولية

وأضاف بتسلئيل سموتريتش: "أدعو نتنياهو إلى فرض عقوبات مؤلمة على السلطة الفلسطينية وقياداتها ودفعها إلى حد الانهيار".

أول تعليق من حماس على قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت وزير خارجية إسرائيل يهزي: الجنائية الدولية فقدت مشروعيتها بعد قرار اعتقال نتنياهو وجالانت

ومن جانبها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه يوجد أكثر من 120 دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية لن يتمكن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب المقال يوآف جالانت من زيارتها بعد إصدار المحكمة اليوم الخميس، أوامر اعتقال بحقهما.

أوامر اعتقال المحكمة الجنائية الدولية

وتحركت إسرائيل في الأشهر الأخيرة من خلال دول أخرى للإدعاء بأن المحكمة ليس لديها سلطة لمناقشة هذه القضية، لكن هذا الادعاء تم رفضه بشكل قاطع اليوم، فيما قال الكاتب "الإسرائيلي" أريئيل كهانا، إن سيناريو يوم القيامة الذي كان نتنياهو يخشاه طوال هذه السنوات قد أصبح حقيقة بالفعل والحقيقة بأن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.

صورة تجمع نتنياهو وجالانت

فيما نشرت القناة 12 العبرية، صورة تجمع نتنياهو وجالانت، وكتبت: "إسرائيل" فشلت في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت رغم الضغوط الكبيرة التي مارستها.

وعلى الجانب الآخر، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق القيادي في حماس محمد الضيف، ومحمد إبراهيم المصري.

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