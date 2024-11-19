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واشنطن: جهود مكثفة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وضمان استقرار غزة - أخبار كلمتك

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واشنطن: جهود مكثفة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وضمان استقرار غزة - أخبار كلمتك

واشنطن: جهود مكثفة لوقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل وضمان استقرار غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:47 مساءً - قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أنها تواصل العمل مع الأطراف المعنية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل فى لبنان، مشيرة إلى أن المفاوضات الحالية تركز على إيجاد حل مستدام يضمن الاستقرار للطرفين.

 

الخارجية الأمريكية تطالب بإنهاء الحرب فى غزة

وشددت الخارجية الأمريكية على أن الوضع الأمني المتدهور في غزة يتطلب إنهاء الحرب بشكل عاجل، والعمل على إيجاد بدائل مناسبة لوقف التصعيد وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية ومساعي دولية لاحتواء الأزمة وضمان حماية المدنيين في المناطق المتأثرة بالصراع.

فيما كشفت وسائل إعلام عبرية، عن وجود خلافات داخل القيادة الإسرائيلية بشأن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، وأفادت بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس رفضا مقترحات تقدم بها فريق المفاوضات الإسرائيلي.

 

خلافات بين حكومة نتنياهو ووفد التفاوض 
 

في المقابل نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مصادر مطلعة معلومات مفادها، طلب كل من رئيس الموساد وممثل الجيش في الوفد المفاوض مساحة أكبر لإجراء المفاوضات، مؤكدين ضرورة التوصل إلى اتفاق يعكس متطلبات المرحلة الحالية.
يأتي هذا في ظل تزايد الضغوط السياسية والإعلامية على الحكومة الإسرائيلية للإفراج عن الجنود المحتجزين وضمان عودة الأسرى الإسرائيليين.

 وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، قد أعلن في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن قادة فريق حماس التفاوضي غير موجودين في العاصمة الدوحة حاليا، وهم يتنقلون بين عواصم مختلفة.

قطر تؤكد عدم إغلاق مكاتب حماس في الدوحة 

 وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري: إن إغلاق المكتب السياسي لحماس إن تم؛ فستعلن عنه الخارجية القطرية وليس عبر وسائل أخرى.
وأكد المتحدث أن تعليق جهود الوساطة القطرية كان بسبب عدم جدية الأطراف، مشددا على أن الدوحة لن تقبل بأن تستغل لأغراض سياسية.

 


 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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