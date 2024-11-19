الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المصري بالدوري - أخبار كلمتك

الزمالك راحة من التدريبات الجماعية غدا قبل مواجهة المصري بالدوري - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تفرج عن هذه الشخصية - أخبار كلمتك

مليشيا الحوثي تفرج عن هذه الشخصية - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور الزبيدي برفقة هؤلاء مع ترقبات لحدوث هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

شاهد بالصورة .. ظهور الزبيدي برفقة هؤلاء مع ترقبات لحدوث هذا الأمر بعدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:09 - بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100% - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:09 - بشرة خير.. رئيس غرفة صناعة الدواء: انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100% - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن حالة الطقس من غدا الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل.. تعرف على أبرز الظواهر - أخبار كلمتك

الأرصاد تعلن حالة الطقس من غدا الأربعاء وحتى منتصف الأسبوع المقبل.. تعرف على أبرز الظواهر - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ البرهان على الكلمتك الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ البرهان على الكلمتك الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار سبائك الذهب بالصاغة اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

رئيس التمثيل التجاري: جذب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أخبار كلمتك

رئيس التمثيل التجاري: جذب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع "آي بي آر" موقف أعمالها بالصحراء الغربية وخليج السويس - أخبار كلمتك

وزير البترول يبحث مع "آي بي آر" موقف أعمالها بالصحراء الغربية وخليج السويس - أخبار كلمتك

6 محظورات على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه - أخبار كلمتك

6 محظورات على بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

أول تعليق لـ البرهان على الكلمتك الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أول تعليق لـ البرهان على الكلمتك الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان - أخبار كلمتك

أول تعليق لـ البرهان على الكلمتك الروسي: لن نقبل إملاءات تمس سيادة السودان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:08 مساءً - علق رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على الكلمتك الروسي الذي استخدمته موسكو في مجلس الأمن لإجهاض مشروع قرار بريطاني، ظاهره الرحمة وباطنه مؤامرة تستهدف جلب قوات دولية للبلاد. 

البرهان يعلق على الكلمتك الروسي في مجلس الأمن

وشدد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على رفضه أي تدخل خارجي فى السودان، في أول تعليق له بعد يوم على استخدام روسيا حق النقض على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان.

وخلال حديث البرهان في مؤتمر اقتصادي ببورتسودان، رفض رئيس مجلس السيادة "الإملاءات التي تملى علينا لفرض حلول لا نقبلها"، مشيدًا بموقف روسيا الداعم لبلاده.

البرهان يندد بمشروع القرار البريطاني ضد السودان

وأكد عبد الفتاح البرهان، أن السودان لم يوافق أبدًا على مشروع القرار البريطاني، واصفًا إياه بأنه "معيب ويخدش السيادة السودانية ولا يلبي مطالبنا".

اقرأ أيضا: 

وأصر البرهان، أن الجيش السوداني، لن يفاوض أو يوافق على وقف إطلاق النار، من دون "انسحاب كامل" لقوات "الدعم السريع".

واندلعت المعارك في السودان منتصف أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وهو أيضًا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وميلشيا "الدعم السريع" بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الشهير "حميدتي".

البرهان يضع شرطا لوقف إطلاق النار في السودان

البرهان يشيد بالمساندة المصرية المخلصة لجهود التهدئة في السودان

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

إصابة 3 جنود إسرائيليين في معارك جنوب لبنان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق