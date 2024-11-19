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سرايا القدس تعلن السيطرة على 3 طائرات مسيرة إسرائيلية - أخبار كلمتك

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سرايا القدس تعلن السيطرة على 3 طائرات مسيرة إسرائيلية - أخبار كلمتك

سرايا القدس تعلن السيطرة على 3 طائرات مسيرة إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها تمكنت من السيطرة على ثلاث طائرات مسيرة إسرائيلية، أثناء تنفيذها مهام استخبارية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل اختراقا للقدرات العسكرية الإسرائيلية.

 

حزب الله يعلن عن تنفيذ عدة هجمات صاروخية ضد الاحتلال

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله اللبناني، عن تنفيذ عدة هجمات صاروخية، حيث استهدف برشقة صواريخ مستوطنتي "معالوت ترشيحا" و"غورن" شمال فلسطين المحتلة.

كما أكد حزب الله، استهداف منطقة "الكريوت" الواقعة شمالي مدينة حيفا، ضمن تصعيد واضح للعمليات العسكرية في المنطقة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات على مختلف الجبهات، حيث تتواصل الاشتباكات والهجمات المتبادلة بين الأطراف وسط تحذيرات من توسع دائرة المواجهة.

 

تحذيرات من كارثة تهدد القطاع الصحي فى غزة

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن القطاع الصحي يعيش مرحلة كارثية غير مسبوقة، نتيجة تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية، مناشدة المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإنقاذ الواقع الإنساني المتدهور.

وأكدت الوزارة أن قوات الاحتلال استهدفت مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أن القصف أسفر عن مقتل عائلات طواقم طبية تعمل في المستشفى، ما يزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية ويعرقل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

ودعت وزارة الصحة الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية.


 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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