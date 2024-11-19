ظواهر مجهولة وغير مفسرة، تقرير حديث من البنتاجون حول الأجسام الطائرة بالسماء (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:43 مساءً - نشرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم، تقريرا جديدا، حول الظواهر الجوية المجهولة، ورصدت مئات الأحداث التي مثلت ظواهر غير مفسرة.

تقرير البنتاجون حول الأجسام المجهولة في السماء

وفي التفاصيل، كشف أحدث تقرير صادر عن البنتاجون بشأن الأجسام الطائرة المجهولة عن مئات الأحداث الجديدة التي تعد "ظواهر جوية مجهولة وغير مفسرة".

ورصد بيان البنتاجون تقارير الظواهر الغريبة التي رصدت منذ الأول من مايو 2023 إلى الأول من يونيو 2024، ويوضح أن مكتب الظواهر الغريبة غير المعروفة تلقى 485 تقريرا عن حوادث غير محددة وقعت خلال.

وتمكن البنتاجون من حل لغز ما يقارب 300 حالة منها خلال فترة إعداد التقرير، وجميعها تتعلق بأجسام عادية مثل أنواع مختلفة من بالونات الطقس التي مثلت 70% من المشاهدات.

وإلى جانب ذلك، كانت هناك الطيور والأنظمة الجوية بدون طيار "المسيرات" والأقمار الصناعية، بما في ذلك أقمار ستارلينك، والتي تجري في السماء في صورة قطارات من النجوم، فيظن البعض أنها جرم فضائي.

أضواء غريبة مجهولة أو أسطوانية أو كروية في السماء

وقال أغلب المبلغين عن الحالات، وهم من المواطنين أو قائدي الطائرات بنوعيها العسكري والتجاري، إنهم رأوا أضواء غريبة، بينما انقسم الباقون بشأن كونها أشياء مستديرة أو أسطوانية أو كروية، وقال فريق آخر إنها مثلثة أو مربعة.

هذا وقد وقعت الغالبية العظمى من الحوادث المبلغ عنها في المجال الجوي، لكن 49 منها وقعت على ارتفاعات تقدر بما لا يقل عن 100 كيلومتر، وهو ما يعتبر فضاءً من ناحية تقنية.

وأوضح تقرير البنتاجون، أن قدرة الخبراء على حل الحالات الغريبة وفهم مصدرها مقيدة، بسبب نقص بيانات الاستشعار في الوقت المناسب، الأمر الذي منعهم من فهم بعض الحالات الغريبة، لكن يظل من الممكن إرجاعها لظواهر عادية وليس كائنات فضائية.

ولفت إلى أن هناك حالات ظلت تتحدى التفسير، مثل حادثة اصطدام طائرة تجارية بجسم غامض قبالة ساحل نيويورك.

وقال مسئولون في مكتب البنتاجون الذي تم إنشاؤه عام 2022 لتتبع الأجسام الغريبة غير المرئية، والمعروف باسم مكتب حل الشذوذ في جميع المجالات، أو "آرو" اختصارا، إنه "من المهم التأكيد على أنه حتى الآن، لم يكتشف آرو أي دليل على وجود كائنات أو أنشطة أو تكنولوجيا خارج كوكب الأرض".

ويتفق ذلك مع البيانات البحثية، إذ لم تتمكن حتى الآن أي مراصد فضائية من أي مكان حول العالم من تأكيد وجود أي حضارة عاقلة في أي مكان في الكون.

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