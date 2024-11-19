الجامعات تعلن الكشوف النهائية للمترشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية غدا - أخبار كلمتك

الجامعات تعلن الكشوف النهائية للمترشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية غدا - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم «الفستان الأبيض» بعنوان «عقبالكوا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح الأغنية الرسمية لـ فيلم «الفستان الأبيض» بعنوان «عقبالكوا» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مشكلتك تربية أهلك».. رسالة غامضة لـ غادة عبد الرازق في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «مشكلتك تربية أهلك».. رسالة غامضة لـ غادة عبد الرازق في أحدث ظهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - القاهرة السينمائي يعلن أسماء الفائزين بجوائز «جيل المستقبل» - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - «الداخلية» تحبط محاولة تهريب 842 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بمليار جنيه - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:02 - «الداخلية» تحبط محاولة تهريب 842 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون بمليار جنيه - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع خطة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يتابع خطة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدا ويعقبه مؤتمر صحفي - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرئيس السيسي يُشارك في الجلسة الثالثة لقمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

أبطال فيلمي "قنطرة" و"أنا مش أنا" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

أبطال فيلمي "قنطرة" و"أنا مش أنا" على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي (صور) - أخبار كلمتك

"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

"القاهرة والناس" تعلن مقاضاة أى جهة تقحم اسم القناة في قضية حبس إعلامية شهيرة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في 30 موقعا بالجليل الأعلى والغربي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صفارات الإنذار تدوي في 30 موقعا بالجليل الأعلى والغربي - أخبار كلمتك

صفارات الإنذار تدوي في 30 موقعا بالجليل الأعلى والغربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 05:59 مساءً - قالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم مساء الثلاثاء، إن صفارات الإنذار دوت بـ30 موقعا بالجليل الأعلى والغربي تحذيرا من تسلل مسيرة وصواريخ.

 

بدوره، علق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الأمر قائلا: “نتابع هدفا جويا تسلل من ‎لبنان باتجاه الجليل الأعلى والحدث لا يزال مستمرا”.

 

مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة من لواء جولاني

كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن مقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجراح خطيرة من لواء جولاني في معارك جنوب ‎لبنان.

 

مقتل 794 ضابطا وجنديا إسرائيليا وإصابة 781 آخرين بجروح خطيرة

ويوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

صحة غزة: القطاع الصحي يواجه كارثة والاحتلال يقتل عائلات الطواقم الطبية

مقررة أممية: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

إصابة أطفال بحادث دهس أمام مدرسة ابتدائية في وسط الصين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق