ترامب يعتزم تعيين مبعوث لشئون أوكرانيا من أصول روسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 09:58 مساءً - أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب قد يعين مستشار حملته بوريس إبشتين، الذي ولد في موسكو، في منصب المبعوث الخاص لشئون تسوية النزاع في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن إبشتين تقدم بهذه المبادرة بنفسه عندما كان على متن الطائرة المتجهة إلى واشنطن مع ترامب في طريقه إلى اللقاء مع الرئيس جو بايدن هذا الأسبوع.

وحسب المصادر، فإن إبشتين المولود في موسكو عام 1982 وعاش في الاتحاد السوفيتي وروسيا حتى مطلع التسعينيات، أشار إلى أن أفراد عائلته موجودون في روسيا وأوكرانيا.

وقالت المصادر إن الفكرة أثارت صدمة لدى الموجودين على متن الطائرة، علما بأن بوريس إبشتين لا يمتلك أي خبرة في مجال العمل الدبلوماسي، لكن ترامب أبدى اهتماما بهذا المقترح ولم يرفضه بعد.

ولفتت المصادر في الوقت ذاته إلى أن ترامب لم يبد أي رد فعل محدد على مقترح مستشاره، ولم يعلن عن موافقته عليه.

ويشار إلى أن بوريس إبشتين الذي كان ينسق جهود فريق الدفاع القانوني لترامب مثله أثناء المرافعات القضائية بشأن مختلف الدعاوى الجنائية المرفوعة ضده، واكتسب في الفترة الأخيرة نفوذا كبيرا ضمن فريق الرئيس المنتخب.

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