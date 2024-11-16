خوفًا من إيران، نتنياهو يطلب الحماية لنجله في أمريكا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 03:36 مساءً - كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن جهاز الأمن الإسرائيلي “الشاباك” يعزز الحماية لـ يائير نتنياهو بن رئيس الوزراء الإسرائيلي في مدينة ميامي الأمريكية.

وقالت مصادر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو طلب من رئيس الشاباك رونان بار زيادة الحراسة حول ابنه خوفًا من الأذى الإيراني.

في حين خرج مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقولون إن عائلة نتنياهو لم تطلب ذلك.

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