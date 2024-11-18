خبير استراتيجي يحذر من حرب عالمية ثالثة ستكون نووية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 18 نوفمبر 2024 10:30 مساءً - قال الدكتور آصف ملحم، المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي: إن هناك مشكلة حقيقية أمام روسيا، فإذا لم تقم موسكو بالرد بما يردع الدول الغريبة سيتم السماح لـ أوكرانيا في مرحلة مقبلة بقصف موسكو نفسها.

حرب نووية بسبب أوكرانيا والغرب

وتابع:"روسيا معنية بالرد ، وأن يكون ردها رادعا للدول الغريبة، دون أن يقود لحرب واسعة النطاق، بحيث يخيف الغرب ليس أكثر، لأن الخطوة القادمة ستكون حربا نووية عالمية ثالثة.

وأضاف ملحم، خلال مداخلة عبر سكايب من موسكو، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc: إن التحالف الروسي مع كوريا الشمالية هو حق سيادي لأي دولة في العالم، لافتًا إلي أن القوات الكورية الشمالية إذا كانت حقيقة موجودة على الأرض الروسية، فهي موجودة على أرض روسية وليست على أرض أوكرانية، لذلك هذا حق سيادي لروسيا ولا يحق لأحد الاعتراض على ذلك إطلاقًا.

وتابع: أما القوات الكورية الموجودة الآن فهي تساعد روسيا في التدريب على الأسلحة التي قدمتها كوريا لروسيا، فهذه القوات تعمل ضمن المعايير والقانون الدولي بشكل مباشر، فهي ليست ضمن الأرض الأوكرانية.

تغير مسارات الحرب الروسية الأوكرانية

وأوضح: بعد قرار واشنطن قد تتغير مسارات الحرب الأوكرانية الروسية، فالاحتمالات الآن كثيرة، وفيما يخص الصواريخ لن يغير في مسار المعركة، فالقضية هنا قضية سياسية، ورغم أن الصواريخ أحدثت أضرارا إلا أنها لن تؤثر على سير المعركة، مشيرا إلى أن هناك معسكر حرب في الولايات المتحدة الامريكية يريد دفع درجة التوتر بين روسيا وحلف الناتو إلى تلك الدرجة التي يصعب فيها حل النزاع، أو تصعيد النزاع حتى يصعب تسليم السلطة لترامب.

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