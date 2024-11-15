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بسبب تصريحه ضد روسيا، ترامب يرفض ضم رئيس بنك "جيه بي مورجان" إلى إدارته - أخبار كلمتك

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بسبب تصريحه ضد روسيا، ترامب يرفض ضم رئيس بنك "جيه بي مورجان" إلى إدارته - أخبار كلمتك

بسبب تصريحه ضد روسيا، ترامب يرفض ضم رئيس بنك "جيه بي مورجان" إلى إدارته - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:55 صباحاً - رفض الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، دعوة رئيس بنك "جي بي مورجان تشيس" جيمي ديمون، إلى إدارته المستقبلية كونه دعا إلى منع هزيمة أوكرانيا ووصف روسيا بأنها جزء من "محور الشر".


وكتب الرئيس المستقبلي على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "لدي احترام كبير لجيمي ديمون من جيه بي مورجان تشيس، لكن لن تتم دعوته ليكون جزءًا من إدارة ترامب. أشكر جيمي على خدمته المتميزة لبلدنا".

وفي وقت سابق، دعا ديمون بشكل صريح إلى منع هزيمة كييف. وعلى وجه الخصوص، قال في حديثه في المعهد الأمريكي للتمويل الدولي في صيف عام 2024، إنه في أوكرانيا "لا يمكن أن تكون هناك نتيجة سيئة"، في إشارة إلى "مخاوف" الدول المجاورة لروسيا.

وفي سبتمبر الماضي خلال مؤتمر مالي، وصف ديمون روسيا وإيران وكوريا الشمالية بـ "محور الشر".

ورشح ترامب مؤخرًا عضو الكونجرس مات جايتس لمنصب المدعي العام (رئيس وزارة العدل)، الذي صرح بأن هدف أوكرانيا "انفصال شبه جزيرة القرم عن روسيا" بعيد المنال، ورشح تولسي جابارد لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، التي اعترفت بأن الولايات المتحدة بقيادة الديمقراطيين، تشن حربًا بالوكالة ضد موسكو.

وفاز ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة من 2017 إلى 2021، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر الماضي، وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام أربع سنوات.

ويجب أن يصوت المجمع الانتخابي من الولايات على المرشحين وفق إرادة الناخبين في 17 ديسمبر المقبل، وفي 6 يناير القادم سيوافق الكونجرس الجديد على نتائج التصويت، ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب في 20 يناير.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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