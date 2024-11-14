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متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب تكلفنا ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

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متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب تكلفنا ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب تكلفنا ثمنا باهظا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 09:22 مساءً - قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.
جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين 

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس:"  قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري بقوله:" هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا اليوم".

واستطرد:" قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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