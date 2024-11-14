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15 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على حيي المزة وقدسيا بدمشق - أخبار كلمتك

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15 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على حيي المزة وقدسيا بدمشق - أخبار كلمتك

15 شهيدا بالغارات الإسرائيلية على حيي المزة وقدسيا بدمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 05:00 مساءً - نقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري تأكيده استشهاد 15 شخصا وإصابة 16 في القصف الإسرائيلي على حيي المزة وقدسيا في دمشق.

ضربات إسرائيلية على سوريا 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية، أنه سُمع دوي انفجار قوي في محيط العاصمة وتحديدا في منطقة السيدة زينب بريف دمشق.

الدفاعات الجوية السورية

وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في محيط مدينة حمص بالتزامن مع سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية زعمت، أمس الأربعاء، عن تنفيذ ضربات ضد مخازن في سوريا كما زعم  الجيش الأمريكي إنه نفذ ضربات ضد مستودع أسلحة تابع لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في سوريا، ردا على هجوم تم على حقل الشدادي النفطي جنوب الحسكة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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