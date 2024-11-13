ليست وزارة كفاءة الحكومة فقط، أبرز مكاسب إيلون ماسك بعد فوز ترامب بالانتخابات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - كان رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك، من أبرز الداعمين لدونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، وقدم مبالغ كبيرة لدعم ترامب من أجل العودة إلى البيت الأبيض.

إيلون ماسك يتولى وزارة كفاءة الحكومة

وأكدت تقارير إعلامية أن إيلون ماسك أصبح من أكثر الشخصيات الفاعلة في إدارة ترامب الجديدة، ومن أكثر المقربين للرئيس الأمريكي الجديد.

وحصد إيلون ماسك اليوم أولى مكافآته بعدما أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تكليفه بوزارة كفاءة الحكومة إلى جانب رائد الأعمال الأمريكي فيفيك راماسوامي.

وأصبح المسرح السياسي الأمريكي مهيئًا لإيلون ماسك، لممارسة نفوذه بعد نجاح ترامب في انتخابات الرئاسة، وحدد ماسك بعض الأولويات بالنسبة له رغم غموض الدور المنتظر أن يلعبه في إدارة ترامب الجديدة.

ورغم عدم تطرق ترامب إلى تفاصيل حول ماسك، يبدو أن الثنائي يتفقان على أن رجل الأعمال سيكون له تأثير كبير في ولاية ترامب الثانية، بحسب شبكة فوربس.

ما الذي يسعى ماسك فعله في ظل إدارة ترامب؟

و تبنى ماسك بشكل سريع فكرة قيادة "لجنة كفاءة الحكومة" تهدف إلى خفض تريليوني دولار أو أكثر من إنفاق الميزانية الفدرالية، في حين وصف ترامب ماسك بأنه "وزير خفض التكاليف".

وذكر ماسك أنه لا يخطط للتوقف عن التدخل في السياسة مع هذه الانتخابات، حيث ستستمر لجنة العمل السياسي الأمريكية الفائقة التابعة له "بعد هذه الانتخابات، والاستعداد لانتخابات التجديد النصفي وأي انتخابات وسيطة".

ويسعى ماسك لتقليص الوكالات الفدرالية لتكون أصغر بكثير"، والتأكد من "التزامها بما أقره الكونجرس بدلًا من كل هذه الأشياء الأخرى" و"تطهير" اللوائح والوكالات الفدرالية غير المبررة، على حد تعبيره.

وغالبًا ما كان ماسك يصطدم بالجهات التنظيمية في إدارة بايدن، فرضت لجنة التجارة الفدرالية بقيادة خان غرامة قدرها 150 مليون دولار على X، وأمرت بفرض قيود على أساليب جمع البيانات الخاصة بشركة التواصل الاجتماعي للإعلان.

وجرى خلاف بين لجنة الأوراق المالية والبورصة بقيادة غينسلر مع ماسك بشأن استخدامه لـ أمنية إكس في سياق دوره في تسلا كرئيس تنفيذي، وذلك بسبب تغريدة مثيرة للجدل في العام 2018 قال فيها ماسك إنه حصل على التمويل اللازم لتحويل Tesla إلى شركة خاصة.

كيف يمكن أن يستفيد ماسك من إدارة ترامب؟

هناك عدد كبير من الدعاوى القضائية المعلقة والتحقيقات الحكومية ضد ماسك وشركاته، مما يعني أنه من المرجح أن يستمتع بالمناخ التنظيمي الأخف الذي يسعى ترامب لتطبيقه.

ومن بين القضايا القانونية والتنظيمية التي يواجهها ماسك استئناف لإعادة مكافأته البالغة 50 مليار دولار في أسهم تسلا، وتحقيق في أنظمة القيادة الذاتية لشركة Tesla من الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة، وتحذير من وزارة العدل بشأن جوائز لجنة العمل السياسي الأميركية بقيمة مليون دولار لبعض الناخبين في الولايات المتأرجحة.

وقد تحصل تسلا، التي تمثل الجزء الأكبر من ثروة ماسك، على دَفعة من المقترحات الاقتصادية لترامب والتي من المرجح أن تضر بمنافسيها في مجال المركبات الكهربائية، وهي الفائدة التي تنعكس في الارتفاع الكبير لأسهمها خلال الجلسات الثلاثة الأخيرة، حيث تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار.

وفور إعلان فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية، وصلت ثروة ماسك إلى مستوى 304 مليارات دولار في أحدث التعاملات، بحسب بيانات شبكة فوربس، بعد انتعاشة أسهم تسلا، ليحلق منفردًا على قمة قائمة أغنياء العالم وبفارق أكثر من 70 مليار دولار عن أقرب منافسيه لاري إليسون الذي تصل ثروته إلى 230.7 مليار دولار.

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