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تفاصيل مسودة هدنة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل - أخبار كلمتك

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تفاصيل مسودة هدنة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل - أخبار كلمتك

تفاصيل مسودة هدنة وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 12:34 مساءً - تحدثت الكثير من التقارير الإعلامية عن الاقتراب من اتفاق تسوية للصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، وذلك بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية.

اقتراب التسوية بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي

وأعطى دونالد ترامب الضوء الأخضر للمسؤولين في البيت بالتحرك لإنهاءالحرب بين حزب الله وجيش الاحتلال، وذلك لمنع نشوب حرب إقليمية.

ومن الواضح أن كلا الطرفين (حزب الله وإسرائيل) يرغبان في وقف الحرب، وذلك بعدما فشل جيش الاحتلال في الهجوم البري على جنوب لبنان.

مسودة الهدنة بين حزب الله وإسرائيل 

وكشفت تقارير إعلامية عن مسودة اتفاق وقف النار في لبنان التي يتم التفاوض عليها حاليًّا، وتتضمن عدة بنود رئيسية.
وتشترط مسودة الاتفاق أن توقف إسرائيل ضرباتها على لبنان بشرط عدم إعادة تسليح حزب الله، وتأتي هذه البنود كجزء من مساعي لتهدئة الأوضاع في المنطقة، حيث تشير المصادر إلى أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين، كان قد طرح هذه البنود في وقت سابق.
 

والهدنة المقترحة ستدخل حيز التنفيذ في 20 نوفمبر الجاري، وستستمر لمدة خمسة أسابيع، حيث سيتم خلالها العمل على تسوية البنود الخلافية بين لبنان وإسرائيل.


ومن  المتوقع أن تكون زيارة هوكشتاين إلى لبنان، التي تأتي بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاسمة في تحديد مدى جدية تنفيذ هذه الهدنة واستمرار المفاوضات.

وبالأمس أعلنت إسرائيل عن وقف عملياتها  البرية ضد لبنان، وبدء مرحلة جديدة تركز على القصف الجوي.

وفي المقابل ذكرت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني، أن الحزب موافق على عدم التسلح مجددًا وموافق أيضًا على الانسحاب إلى شمال الليطاني.

 

حزب الله يرفض شرط واحد في صفقة التسوية 

ونقلت قناة الحدث عن مصادر مقربة من حزب الله قولها: "إن الحزب يرفض شرطا واحدا وهو حرية حركة جيش الاحتلال الإسرائيلي بلبنان".

وبرز دور رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مسعد بولس، والد زوج تيفاني ابنة ترامب، في تحقيق السلام المنتظر ببيروت.

دور مسعود بولس في تسوية الصراع بين حزب الله وإسرائيل 

و قبل أيام من انتخابات الرئاسة الأمريكية، كشف مسعد بولس أنّه سيتولى منصب الرجل الأمريكي المسؤول عن أبرز الملفات اللبنانية في إدارة ترامب المقبلة، مكَلفا بالتفاوض مع بيروت لتأمين وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله".

وقال بولس: "سأكون مسؤولًا عن التفاوض مع الجانب اللبناني من أجل التوصل إلى اتفاق، وسيعيّن ترمب شخصًا مطلعًا على الملف الإسرائيلي للتفاوض مع الإسرائيليين".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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