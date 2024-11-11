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المقاومة العراقية تشن هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية - أخبار كلمتك

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المقاومة العراقية تشن هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية - أخبار كلمتك

المقاومة العراقية تشن هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:21 صباحاً - قالت وسائل إعلام عبرية، الإثنين، إن صفارات الإنذار دوت في الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد عبور صاروخ إلى المنطقة، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ آخر أطلق من اليمن قبل وصوله.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية إلى عبور صاروخ من جهة الشرق باتجاه مناطق جنوب الضفة الغربية.

ويستخدم الجيش الإسرائيلي عبارة من "الشرق" في إشارة إلى العراق، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكانت المقاومة الإسلامية فى العراق قد أعلنت فجر الإثنين، شن هجمات بطائرات مسيرة على 4 أهداف في إسرائيل.

من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن قبل وصوله، فيما أشارت هيئة البث الرسمية إلى اندلاع حرائق ناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في بيت شيمش غربي القدس.

ومنذ بدء الحرب في غزة، تواصل ميليشيات في اليمن والعراق شن هجمات على إسرائيل بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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