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هيئة البث الإسرائيلية: حريق ببيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ غرب القدس (فيديو) - أخبار كلمتك

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هيئة البث الإسرائيلية: حريق ببيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ غرب القدس (فيديو) - أخبار كلمتك

هيئة البث الإسرائيلية: حريق ببيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ غرب القدس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:05 صباحاً - غزة الآن، قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع حريق بمنطقة بيت شيمش جراء سقوط شظايا الصاروخ.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد الحرائق الناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في بيت شيمش غرب القدس.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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