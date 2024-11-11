هيئة البث الإسرائيلية: حريق ببيت شيمش جراء سقوط شظايا صاروخ غرب القدس (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 07:05 صباحاً - غزة الآن، قال الجيش الإسرائيلي، الإثنين، إنه تم اعتراض صاروخ باليستي أطلق من اليمن.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية باندلاع حريق بمنطقة بيت شيمش جراء سقوط شظايا الصاروخ.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يرصد الحرائق الناجمة عن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في بيت شيمش غرب القدس.

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