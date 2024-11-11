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قبل اجتماعه مع بايدن، مظاهرات أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في نيويورك (فيديو) - أخبار كلمتك

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قبل اجتماعه مع بايدن، مظاهرات أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في نيويورك (فيديو) - أخبار كلمتك

قبل اجتماعه مع بايدن، مظاهرات أمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في نيويورك (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:28 صباحاً - غزة الآن ، تظاهر عشرات الناشطين المتضامنين مع غزة، خارج فندق في ولاية نيويورك الأمريكية، يقيم فيه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يزور الولايات المتحدة للقاء الرئيس جو بايدن وحضور اجتماعات للاتحادات اليهودية.

وأظهرت فيديوهات متداولة ناشطون يرددون هتافات مناهضة لإسرائيل ومتضامنة مع الفلسطينيين خارج الفندق الذي يقيم فيه هرتسوغ، بحسب وسائل إعلام عبرية.

— גלצ (@GLZRadio) https://twitter.com/GLZRadio/status/1855767438190641184?ref_src=twsrc%5Etfw

وكان مكتب الرئيس الإسرائيلي قد أعلن في بيان أمس الأحد، أنه سيجتمع مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض غدا الثلاثاء، لبحث الأوضاع الراهنة في غزة ولبنان.

من جهتها، ذكرت صحف إسرائيلية أن هرتسوغ سيحضر اجتماعات الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية التي تنطلق مساء الأحد - بحسب التوقيت المحلي - في ملعب ناشونالز بارك للبيسبول في واشنطن.

وتأتي الاجتماعات في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على ميليشيا حزب الله في لبنان، وكذلك على غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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