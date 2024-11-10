موقع عبري: الشاباك يحبط محاولة اغتيال بن غفير ونجله - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:41 مساءً - زعم موقع "والا" العبري في تقرير له اليوم الأحد، أن خلية مسلحة تابعة لحركة حماس الفلسطينية كانت تخطط لاغتيال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، وابنه الأكبر شوفال.

إحباط محاولة اغتيال بن غفير

وادعى الموقع العبري أن الخلية المسلحة من منطقة الخليل جنوبي الضفة الغربية، موضحًا أنه تم إحباط المحاولة من قبل جهاز الأمن الداخلي "الشاباك".

وقال موقع "واللا" إن المشتبه بهم المنتمين لخلية حركة "حماس"، في الضفة الغربية واعترفوا خلال التحقيقات معهم بما نُسب إليهم.

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