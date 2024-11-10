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تقارير: شرط وحيد لحزب الله للموافقة على عدم التسلح مجددا - أخبار كلمتك

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تقارير: شرط وحيد لحزب الله للموافقة على عدم التسلح مجددا - أخبار كلمتك

تقارير: شرط وحيد لحزب الله للموافقة على عدم التسلح مجددا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - ذكرت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني، أن الحزب موافق على عدم التسلح مجددا وموافق أيضا على الانسحاب إلى شمال الليطاني.

 

حزب الله يرفض شرط واحد في صفقة التسوية 

ونقلت قناة الحدث عن مصادر مقربة من حزب الله قولها: "إن الحزب يرفض شرطا واحدا وهو حرية حركة جيش الاحتلال الإسرائيلي بلبنان".

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن الاقتراب من تسوية للأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خاصة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

 

جيش الاحتلال ينهي العملية البرية في لبنان 

وهذا ما أكده إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنتهاء العملية البرية ضد لبنان وبدء مرحلة جديدة، وذلك بعد فشله في اختراق الجنوب اللبناني والسيطرة عليه.

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلًا: "هزمنا حزب الله ومهمتنا الآن تغيير الوضع الأمني في لبنان".

وادعى: "علينا أن نواصل العمل معا ونستثمر النتائج في تغيير الوضع في جبهة لبنان، مضيفًا: كل من جاء ليدعم وقف إطلاق النار في غزة بلغته بأنه لن يحدث دون إطلاق سراح الأسرى. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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