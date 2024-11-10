تقارير: شرط وحيد لحزب الله للموافقة على عدم التسلح مجددا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 08:16 مساءً - ذكرت مصادر مقربة من حزب الله اللبناني، أن الحزب موافق على عدم التسلح مجددا وموافق أيضا على الانسحاب إلى شمال الليطاني.

حزب الله يرفض شرط واحد في صفقة التسوية

ونقلت قناة الحدث عن مصادر مقربة من حزب الله قولها: "إن الحزب يرفض شرطا واحدا وهو حرية حركة جيش الاحتلال الإسرائيلي بلبنان".

ويأتي ذلك في ظل الحديث عن الاقتراب من تسوية للأوضاع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، خاصة بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

جيش الاحتلال ينهي العملية البرية في لبنان

وهذا ما أكده إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنتهاء العملية البرية ضد لبنان وبدء مرحلة جديدة، وذلك بعد فشله في اختراق الجنوب اللبناني والسيطرة عليه.

وزعم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس قائلًا: "هزمنا حزب الله ومهمتنا الآن تغيير الوضع الأمني في لبنان".

وادعى: "علينا أن نواصل العمل معا ونستثمر النتائج في تغيير الوضع في جبهة لبنان، مضيفًا: كل من جاء ليدعم وقف إطلاق النار في غزة بلغته بأنه لن يحدث دون إطلاق سراح الأسرى.

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