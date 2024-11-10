حريق على متن سفينة للبحرية اليابانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:29 مساءً - اندلع حريق على متن سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الأحد.

حريق على متن سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الياباني

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قولها إن أحد أفراد الطاقم البحري نُقل إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

وقالت البحرية إن كاسحة الألغام "يوكوشيما" كانت تبحر قبالة ساحل فوكوكا عندما اندلع الحريق نحو الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (0040 بتوقيت جرينتش)، لكنها أوضحت أن الموقع والسبب لم يتحددا بعد.

دخان أسود يتصاعد من وسط السفينة

وأظهرت لقطات أذاعتها الهيئة دخانا أسود يتصاعد من وسط السفينة نحو الساعة 2:30 مساء.

وقالت إن الحريق بدأ في غرفة المحركات، حيث علق أحد أفراد الطاقم، نقلا عن خفر السواحل الياباني.

ولم يتسن للمتحدث باسم قوات الدفاع الذاتي البحرية تأكيد المعلومات، ولم ترد قوات خفر السواحل على اتصالات مطلع الأسبوع.

انطلاق أول قمر صناعي خشبي في العالم من اليابان كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صوب بحر اليابان

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.