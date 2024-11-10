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حريق على متن سفينة للبحرية اليابانية - أخبار كلمتك

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حريق على متن سفينة للبحرية اليابانية - أخبار كلمتك

حريق على متن سفينة للبحرية اليابانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 02:29 مساءً -  اندلع حريق على متن سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية، اليوم الأحد.

حريق على متن سفينة تابعة لقوات الدفاع الذاتي الياباني 

 ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قولها إن أحد أفراد  الطاقم البحري نُقل إلى المستشفى بسبب استنشاق الدخان.

وقالت البحرية إن كاسحة الألغام "يوكوشيما" كانت تبحر قبالة ساحل فوكوكا عندما اندلع الحريق نحو الساعة 9:40 صباحًا بالتوقيت المحلي (0040 بتوقيت جرينتش)، لكنها أوضحت أن الموقع والسبب لم يتحددا بعد.

 

دخان أسود يتصاعد من وسط السفينة

وأظهرت لقطات أذاعتها الهيئة دخانا أسود يتصاعد من وسط السفينة نحو الساعة 2:30 مساء.

وقالت إن الحريق بدأ في غرفة المحركات، حيث علق أحد أفراد الطاقم، نقلا عن  خفر السواحل   الياباني.

ولم يتسن للمتحدث باسم قوات الدفاع الذاتي البحرية تأكيد المعلومات، ولم ترد قوات خفر السواحل على اتصالات مطلع الأسبوع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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