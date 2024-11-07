جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - قال الدفاع المدني في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة في شمالي القطاع راح ضحيتها 27 شهيدا.

إطلاق 50 صاروخا من لبنان باتجاه خليج حيفا

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق 50 صاروخا من لبنان باتجاه خليج حيفا خلال الساعة الأخيرة.

وكشفت القناة ١٢ الإسرائيلية عن إصابة مبنى في حيفا في الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من لبنان.

أصوات انفجارات في عكا وحيفا جراء إطلاق صواريخ من لبنان

ومنذ قليل، أفادت مصادر عبرية أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية اعترضت قبل قليل عددا من الصواريخ في سماء عكا وخليج حيفا أطلقت من لبنان بعد لحظات من إطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل.

وتم إطلاق إنذارات تحذيرية من إطلاق الصواريخ والقذائف في حيفا وكريات حاييم وشموئيل وكفار بياليك وكريات بياليك وكريات يام وكريات موتسكين ومنطقة عكا الصناعية وابن مناحيم وشمرة وزرعيت وأبو سنان ويركا وخليل وكفار ياسيف وعمكة وعين يعقوب وغاتون ويحيام وخليل ويركا والمنطقة الصناعية شاعر نعمان وكفار مساريك وعين همفراتس.

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