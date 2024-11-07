قائمة بآلاف المرشحين، متى يبدأ ترامب في اختيار أسماء المسئولين بإدارته؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:08 مساءً - قال فريق الرئيس الأمريكي، السابق دونالد ترامب، والذي يقود انتقاله إلى البيت الأبيض، إن ترامب سيبدأ في اختيار إدارته وحكومته في "الأيام والأسابيع المقبلة".

مجموعة واسعة من الخبراء

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال الرئيسان المشاركان في الانتقال للسلطة، ليندا ماكماهون وهوارد لوتنيك، إنهما سيقدمان لترامب "مجموعة واسعة من الخبراء الذين يمكنه الاختيار من بينهم لفريقه".

وأضافا أنه سيختار الموظفين الذين سيضعون سياسات "تجعل حياة الأمريكيين ميسورة التكلفة وآمنة ومأمونة".

فيما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن عددًا كبيرًا من حلفاء ترامب تطوعوا لمساعدة رئيسي فريق الانتقال، في إعداد قوائم بأسماء المرشحين لمناصب رفيعة في إدارة الرئيس الجمهوري، التي من المقرر أن تتسلم مهامها فعليا في يناير المقبل.

مشروع 2025 بقيادة جون

وأوضحت، أن قسم شؤون الموظفين في مشروع 2025 بقيادة جون ماكنتي الموالي لترامب، قام بفحص آلاف المرشحين المحتملين في إدارة ترامب، كما أنه من المرجح أن يقدم توصيات لفريق الانتقال.

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