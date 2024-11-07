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محلل سياسي: ترامب سيفعل أشياء في المنطقة تخص العرب لا يمكن لأحد أن يتوقعها - أخبار كلمتك

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محلل سياسي: ترامب سيفعل أشياء في المنطقة تخص العرب لا يمكن لأحد أن يتوقعها - أخبار كلمتك

محلل سياسي: ترامب سيفعل أشياء في المنطقة تخص العرب لا يمكن لأحد أن يتوقعها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:57 صباحاً - قال توفيق أبو شومر المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية سيؤثر في الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

هدية ترامب لنتنياهو

وأضاف خلال برنامج “مصر جديدة” الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور بقناة “إي تي سي”: ترامب في الماضي اعترف  بالمستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وهذا ضد اتفاقية أوسلو، لذلك هو لديه خططه وسينفذها ومن أبرزها اغتصاب وادي الأردن وربما تكون هي الهدية التي سيمحنها لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أنه سيوقف دعم الأونروا بعدما قررت إسرائيل خروجها عن القانون  وعدم التعامل معها.

 

خبير سياسي: نتنياهو يستغل فوز ترامب في غزة ولبنان بهذه الطريقة

نتنياهو يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية

موقف ترامب من الأونروا

ولفت: ترامب في عام 2018 قد أوقف الدعم لمنظمة الأونروا الذي كان يبلغ أكثر من 300 مليون دولار، كما أن ترامب سيفعل أشياء كثيرة في المنطقة لا يمكن لأحد أن يتوقعها".

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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