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بايدن يوجه كلمة للشعب الأمريكي الخميس - أخبار كلمتك

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بايدن يوجه كلمة للشعب الأمريكي الخميس - أخبار كلمتك

بايدن يوجه كلمة للشعب الأمريكي الخميس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 11:47 مساءً - أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من المقرر أن يلقي كلمة موجهة للشعب، الخميس.

 

بايدن يدعو ترامب إلى لقاء في البيت الأبيض

 وكان بايدن، أجرى اتصالًا هاتفيًّا بـ دونالد ترامب لتهنئته على فوزه في الانتخابات الرئاسية، ولدعوته للقاء في البيت الأبيض.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان بعد فوز ترامب على نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس، أن بايدن تعهد أيضًا "بضمان انتقال سلس وأكد أهمية العمل على توحيد البلاد".

 

حملة هاريس تحمل بايدن مسؤولية فشلها في الانتخابات

وذكر البيت الأبيض أيضًا، أن بايدن تحدث مع نائبته كامالا هاريس، بعد خسارتها أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.

وكانت حملة هاريس، حملة بايدن مسؤولية فشل هاريس فى تحقيق النتائج المرجوة في انتخابات الرئاسة الأمريكية، لاتخاذه قرار الانسحاب متأخرًا وعدم تقديم الدعم الكافي لها.

البيت الأبيض: بايدن هاتف ترامب لتهنئته ودعوته لمناقشة انتقال السلطة

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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