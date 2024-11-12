نادي الأسير الفلسطيني يعلن حصيلة اعتقالات جديدة في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:23 مساءً - أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الثلاثاء 15 فلسطينيا على الأقل في الضفة الغربية، بينهم شقيقان أسيران سابقان.

حصيلة اعتقالات في الضفة

ووفقًا للبيان فقد توزعت حملة الاعتقالات على محافظات الخليل ورام الله وقلقيلية ونابلس وسلفيت والقدس، "رافقها عمليات أعداء على المواطنين وتخريب وتدمير واسعة في منازلهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخرًا تحديدًا في محافظة الخليل".

ولفت البيان إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر 2023 بلغت أكثر من 11 ألفًا، و700 مواطن من الضفة والقدس.

تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة

وشدد البيان على "أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ حملات الاعتقال في الضفة، ترافقها عمليات تنكيل وتعذيب ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، بشكل غير مسبوق، ولم يستثن خلال حملات الاعتقال المرضى والجرحى وكبار السن".

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