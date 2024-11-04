الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال دمر كل مستشفيات شمال القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:42 صباحاً - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال يواصل عدوانا بريا وجويا وبحريا ومركبا ومكثفا على محافظة شمال غزة.

الاحتلال يدمر مستشفيات غزة

وقال المكتب الإعلامي: إن الاحتلال دمر كل مستشفيات محافظة شمال غزة وأخرجها عن الخدمة واستهدف طواقم الإسعاف.

وأضاف:" الاحتلال مستمر في مخطط القتل والإبادة والتهجير الشامل، ومخططات الاحتلال في القطاع تتم تحت غطاء أمريكي".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال تعمّد تجويع المدنيين وتعطيشهم ومنع وصول المساعدات إلى شمال غزة.

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