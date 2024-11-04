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الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال دمر كل مستشفيات شمال القطاع - أخبار كلمتك

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الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال دمر كل مستشفيات شمال القطاع - أخبار كلمتك

الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال دمر كل مستشفيات شمال القطاع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 4 نوفمبر 2024 11:42 صباحاً -  أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال يواصل عدوانا بريا وجويا وبحريا ومركبا ومكثفا على محافظة شمال غزة.

الاحتلال يدمر مستشفيات غزة 

 وقال المكتب الإعلامي: إن الاحتلال دمر كل مستشفيات محافظة شمال غزة وأخرجها عن الخدمة واستهدف طواقم الإسعاف.

وأضاف:" الاحتلال مستمر في مخطط القتل والإبادة والتهجير الشامل، ومخططات الاحتلال في القطاع تتم تحت غطاء أمريكي".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاحتلال تعمّد تجويع المدنيين وتعطيشهم ومنع وصول المساعدات إلى شمال غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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