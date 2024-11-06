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روسيا تعلق على الخطاب الأول لترامب وتطالبه بخطوات ملموسة لإنهاء الحروب - أخبار كلمتك

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روسيا تعلق على الخطاب الأول لترامب وتطالبه بخطوات ملموسة لإنهاء الحروب - أخبار كلمتك

روسيا تعلق على الخطاب الأول لترامب وتطالبه بخطوات ملموسة لإنهاء الحروب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - الانتخابات الأمريكية 2024، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، على خطاب دونالد ترامب، الذي تعهد فيه بإنهاء الصراع العالمي ووقف الحروب.

 

روسيا تعلق على الخطاب الأول لترامب

 وقالت ماريا زاخاروفا إن تصريحات دونالد ترامب بشأن ضرورة إنهاء الصراعات يجب أن تدعمها خطوات ملموسة.

 

ترامب يتعهد بإنهاء الحروب 

 وأضافت زاخاروفا: "بالطبع هذه التصريحات يجب أن تتبعها أفعال وإجراءات ملموسة سيركز عليها الجميع"، مشيرة إلى أن ترامب أدرك أن الولايات المتحدة بحاجة إلى حل مشكلاتها الداخلية.

 

وكان المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الجمهوري دونالد ترامب، الذي سبق أن أعلن فوزه عقب نتائج الانتخابات، قد قال إنه لا يخطط لبدء الحروب، بل لإنهائها.

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إيران بعد فوز ترامب: الانتخابات الأمريكية لا تعنينا

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أول زعيم عربي يهنئ ترامب بالفوز في الانتخابات الأمريكية

 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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