مديرة الانتخابات في ميلووكي: إعادة فرز 31 ألف صوت بعد رصد خلل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، أعلنت مديرة الانتخابات في ميلووكي والي التي تعد أكبر مدن ولاية ويسكنسن الأمريكية، إعادة فرز 31 ألف صوت بعد رصد خلل في أثناء عملية الفرز.

ترامب: نصرنا سيكون كبيرا

من جانبه قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024: "نصرنا الليلة سيكون كبيرًا جدًّا".



رأي ترامب في سير الانتخابات الرئاسية



وأضاف خلال تصريحات إعلامية: "يبدو حتى الاَن أن الانتخابات عادلة" مشيرًا إلى أن هناك أحاديث كثيرة بشأن حالات غش بالانتخابات في فيلادلفيا.

تحذير كامالا هاريس



من جانبها حذرت حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، من إعلان دونالد ترامب فوزه قبل إعلان النتائج.

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