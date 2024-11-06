"إف بي آي" يكشف مصدر تهديدات القنابل الموجهة لعدة ولايات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:45 صباحاً - الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قال مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" إن التهديدات بالقنابل التي وجهت إلى عدة ولايات جاءت من نطاقات بريد إلكتروني روسية وتعتبر غير موثوقة.

ولم يحدد مكتب التحقيقات الفيدرالي الولايات المعنية، إلا أن وزير خارجية جورجيا براد رافنسبرجر قال في وقت سابق الثلاثاء إن العملية الانتخابية في الولاية تلقت بعض التهديدات بالقنابل والتي قال إنها جاءت من روسيا.

وقال مسؤولون في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا إنهم تلقوا "مكالمات متعددة" وأن تهديدات أجبرت السلطات على إغلاق مركزين للاقتراع لفترة وجيزة.

وكانت التهديدات بالقنابل من بين العديد من الاضطرابات التي يتعقبها المسؤولون الأمريكيون.

إلا أن كيت كونلي، مستشارة مدير وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، قالت للصحفيين في اتصال هاتفي الثلاثاء إنه لم تكن هناك حوادث أمنية على المستوى الوطني تهدد بتعطيل الانتخابات على نطاق واسع.

ويواصل المسؤولون التحذير مما يقولون إنه مستوى غير مسبوق من التأثير الأجنبي والتضليل الذي يتوقعون استمراره بعد يوم الانتخابات.

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