بعد عطل فني، تمديد ساعات التصويت في بنسلفانيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 12:29 صباحاً - وافقت محكمة بنسلفانيا على طلب مسؤولي الانتخابات في مقاطعة كامبريا من ولاية بنسلفانيا الأمريكية، بتمديد ساعات التصويت حتى الساعة 10 مساءً بالتوقيت الشرقي، بعد عطل في البرنامج أدَّى إلى تعطيل مسح بطاقات الاقتراع.

وأفاد مسؤولون محليون في بنسلفانيا، بأن عطلًا تقنيًّا في مقاطعة كامبريا، منع الناخبين من مسح بطاقاتهم الانتخابية في جميع أنحاء المقاطعة.

وذكر المسؤولون أن "بعض الجمهوريين ادَّعوا سريعًا دون أي دليل، بأن هناك هجومًا تقنيًّا يستهدف المنطقة ذات الأغلبية الجمهورية".

وأكد المسؤولون في كامبريا أنه "لا دليل على وجود تزوير، وأن المشكلة قد تكون مجرد عطل روتيني".

وقال المستشار القانوني للمقاطعة، رونالد ريباك: "سيتم احتساب كل صوت، ما أراه الآن، لا يوجد شيء مريب في الأمر" وفق تعبيره.

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