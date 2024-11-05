كامالا هاريس تصالح شعب بورتوريكو: سأكون رئيسة لجميع الأمريكيين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 12:48 صباحاً - انتخابات الرئاسة الأمريكية، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، أمس الإثنين، إنها "فخورة بالتزامها طويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها" خلال تظاهرتها في ألينتاون بولاية بنسلفانيا، التي تضم عددا كبيرا من سكان بورتوريكو.

وبينما تجنبت هاريس إلى حد كبير ذكر خصمها خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية، كانت تصريحاتها بمنزلة دحض خفي للتجمع الذي عقده الرئيس السابق دونالد ترامب مؤخرًا في ماديسون سكوير جاردن، والذي ضم متحدثًا وصف بورتوريكو بأنها "جزيرة عائمة من القمامة".

وقالت هاريس: "أنا ممتن جدا للجميع لوجودهم هنا، بما في ذلك قادة المجتمع البورتوريكي.. أقف هنا، فخورة بالتزامي الطويل الأمد تجاه بورتوريكو وشعبها، وسأكون رئيسا لجميع الأمريكيين".

وشددت هاريس: "لم يتبق سوى يوم واحد، يوم آخر، في واحدة من أكثر الانتخابات أهمية في حياتنا، والزخم في صالحنا".

وفي وقت سابق، حثت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية، كمالا هاريس، أمس الاثنين، الديمقراطيين على ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع والتصويت لها في السباق نحو البيت الأبيض.

وفي تجمع انتخابي، قالت كامالا هاريس: "دعونا نصوت، دعونا نتوجه إلى صناديق الاقتراع، دعونا نفوز، 24 ساعة تفصلنا عن خط النهاية، إما أن ننجح معا أو نفشل معًا".

وأضافت هاريس "نحن حملة تقوم على الناس ونرى ذلك في شركائنا وجيرانا، يجب التركيز على النقاط المشتركة ونبذ الانقسامات في المجتمع الأمريكي".

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