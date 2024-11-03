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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان - أخبار كلمتك

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غارة إسرائيلية تستهدف بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان - أخبار كلمتك

غارة إسرائيلية تستهدف بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 11:39 مساءً - شنت قوات الاحتلال غارة جوية استهدفت بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية: اليوم الأحد  أن حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ بدء الحرب على لبنان بلغت “2986 شهيدا و13402 مصاب  .


وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات استهدفت بلدتي الغندورية وتبنين في جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف لبنان 

وشنت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية، ما أدى لتدمير جسر في محافظة عكار شمالي لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أنه جرى تسجيل 71 شهيدًا و169 جريحًا خلال الساعات الـ24 الماضية، إثر الغارات الإسرائيلية على البلاد.

وجاء في تقرير للجنة الطوارئ الحكومية، أنه تم "خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 109 غارات جوية على مناطق مختلفة من  لبنان.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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