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محلل سياسي: إيران تهدد أمريكا وإسرائيل برد الضربة "إعلاميا فقط" - أخبار كلمتك

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محلل سياسي: إيران تهدد أمريكا وإسرائيل برد الضربة "إعلاميا فقط" - أخبار كلمتك

محلل سياسي: إيران تهدد أمريكا وإسرائيل برد الضربة "إعلاميا فقط" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - إيران، قال الدكتور عصام ملكاوي، أستاذ الدراسات السياسية، إنّ الساحة الدولية ليست منشغلة فيما يجري بالشرق الأوسط بقدر انشغالها بالعملية الانتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية.

الصواريخ البالستية الإيرانية

وأضاف «ملكاوي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القيادة العسكرية والوسطى الأمريكية المعنية بأحداث منطقة الشرق الأوسط تقول إنها نشرت مدمرات إضافية لديها القدرة على الدفاعات الجوية ضد الصواريخ الباليستية الإيرانية على إسرائيل. 

 

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تهديد إعلامي من إيران

وتابع، أنّ الإعلام الإيراني يهدد أمريكا وإسرائيل بالرد عليها، لكنه مجرد تهديد إعلامي بصيغة بها نوعا من الجدية وغير قابل للتنفيذ والتطبيق برغم أنّها تملك القدرة الهجومية، موضحًا: "لكن قد يكون نوع الرد الإعلامي والقول بالرد على الضربة الإسرائيلية به نوع من الندية".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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