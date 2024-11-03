حزب الله: هاجمنا قاعدة إلياكيم جنوبي حيفا بسرب من المسيرات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 3 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - أعلن حزب الله اللبناني عن مهاجمة قاعدة إلياكيم جنوبي مدينة حيفا المحتلة بسرب من المسيرات الانقضاضية.

وكانت قد أعلنت جماعة حزب الله، مساء اليوم الأحد، استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية شمال مدينة حيفا برشقة صاروخية.



وأعلن حزب الله في بيان صادر عنه اليوم الأحد عن استهداف برشقة صاروخية تجمعًا لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مستوطنة زرعيت.



عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال حزب الله في بيانه: "استهدفنا تجمعًا لجيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة شوميرا بصلية صاروخية".

وأضاف: "استهدفنا تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة إيفن مناحم وفي مستوطنة برعام بصلية صاروخية".

وتابع: “استهدفنا برشقة صاروخية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنة شلومي وفي مستعمرة روش هانيكرا”.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.